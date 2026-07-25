СЗО: Западнонилската треска се разпространява в Южна Европа

Снимка Пиксабей

Световната здравна организация (СЗО) призова за повишена бдителност след регистрираните случаи на западнонилска треска в Южна Европа, предаде ДПА.

Регионалният офис на СЗО за Европа в Копенхаген съобщи, че през последните седмици броят на заразените с вируса, пренасян от комари, се е увеличил, особено в Гърция и Италия. В същото време сезонът на заболяването тепърва започва, пише novini.bg.

По данни на СЗО само през изминалата седмица в Гърция са потвърдени 14 нови случая, с което общият брой на заразените от началото на годината достига 21. Според гръцката Национална агенция за обществено здраве 13 пациенти все още са хоспитализирани, като трима от тях се намират в отделения за интензивно лечение.

В Италия са регистрирани 21 случая в 17 региона, съобщава СЗО. По два случая са потвърдени още в Испания, Румъния и Северна Македония.

Организацията посочва, че вирусът обичайно циркулира между комарите и птиците. Заразените комари обаче могат да предават инфекцията и на хора, най-често в периода между юли и септември.

Според германския институт за контрол и превенция на заболяванията „Роберт Кох“ повечето заразени не развиват симптоми и често дори не разбират, че са инфектирани. Поради тази причина експертите смятат, че реалният брой на случаите вероятно е значително по-висок от официално отчетения.

До края на миналата седмица в Германия са регистрирани два случая на западнонилска треска през тази година. И двамата пациенти са се заразили по време на пътуване в чужбина, уточняват от института.

Около една пета от заразените развиват грипоподобни симптоми, които се появяват между два и 14 дни след инфектирането. В по-тежките случаи заболяването може да засегне нервната система и да доведе до усложнения като енцефалит или менингит. Срещу западнонилската треска няма нито ваксина, нито специфично лечение, като медицинската помощ е насочена единствено към овладяване на симптомите.

От СЗО предупреждават, че макар рискът от тежко протичане да остава нисък за повечето хора, вероятността от заразяване се увеличава заради все по-дългите и по-горещи летни сезони.

„Всеки, който развие висока температура, обрив или скованост на врата след ухапване от комар, трябва незабавно да потърси лекарска помощ“, предупреди регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Хенри Клуге.

СЗО препоръчва на пътуващите да намалят риска от ухапвания от комари, като носят подходящо облекло и използват репеленти.

Редактор "Екип на Петел",

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