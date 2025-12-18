СЗО бие тревога за грипа в Европа

Пиксабей

Най-малко 27 от 38 държави в европейския регион на Световната здравна организация (СЗО) отчитат висока или много висока грипна активност, предаде The Guardian, пише "Дарик".

На 17 декември от СЗО посочиха, че грипният сезон е започнал четири седмици по-рано в сравнение с предходни години, и призоваха населението да ограничи разпространението на вируса чрез ваксинация, оставане у дома при неразположение и носене на маска на обществени места при наличие на респираторни симптоми.

По данни на организацията новият щам на вируса A(H3N2) е основният двигател на инфекциите и представлява до 90% от всички потвърдени случаи на грип в европейския регион. Според СЗО обаче няма доказателства, че този щам причинява по-тежко протичане на заболяването.

Ханс Анри Клуге, регионалният директор на СЗО за Европа, посочи, че грипният сезон ще достигне своя пик в края на декември или началото на януари.

По данни на Световната здравна организация противогрипната ваксина намалява риска от тежко протичане на заболяването, макар и да не осигурява пълен имунитет. От организацията посочват, децата са основният двигател на разпространение, но възрастните на 65 и повече години съставляват по-голямата част от тежките случаи, изискващи хоспитализация.

