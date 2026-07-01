СЗО предупреди: Настоящата гореща вълна е само "репетиция" за по-тежки лета

Пиксабей

Последната гореща вълна, обхванала Европа, е само „репетиция“, а предстоящите лета ще бъдат още по-тежки, предупреди регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге, цитиран от ДПА.

„Летата напред ще бъдат по-тежки“, посочи Клуге в изявление, като подчерта, че Европа се затопля с повече от два пъти по-бързо от средното за света. По думите му горещите вълни вече не са единични явления, а повтарящи се кризи, които стават по-чести, по-интензивни и по-продължителни.

„Всяко лято, за което не сме се подготвили, е лято, което плащаме с човешки животи“, посочи Клуге, предаде БТА.

Той отбеляза, че във Франция спешните повиквания към медицинските служби са се увеличили с до 50 процента в някои градове, а в Лондон за един ден е регистриран най-високият брой спешни случаи, застрашаващи живота.

Испанската система за мониторинг на смъртността вече е отчела над 300 допълнителни смъртни случая, свързани с горещинитесамо за няколко дни, а в Италия са регистрирани пет починали за 24 часа.

Въпреки това Клуге подчерта, че превенцията работи, като даде за пример мерки в редица европейски градове. Барселона е разширила мрежата си от климатизирани зони, включително библиотеки, обществени центрове, паркове и аптеки, а Париж е активирал регистър за проверка на възрастни и уязвими хора и е ограничил продажбата на алкохол на обществени места.

В Италия са въведени ограничения за работа на открито в най-горещите часове на деня в някои региони, като са предвидени и компенсационни схеми, за да не губят доходи работниците.

Клуге призова за по-решителни действия, като подчерта, че над половината европейски държави все още нямат цялостни планове за реакция при горещи вълни, пише още ДПА.

Редактор "Екип на Петел",

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