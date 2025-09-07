Сабаленка защити титлата си на US Open

Кадър Нова Тв

Арина Сабаленка за втора поредна година е шампионка при жените на последния за годината турнир от Големия шлем - US Open. Световната №1 триумфира в Ню Йорк, побеждавайки на финала американката Аманда Анисимова с 6:3, 7:6(3) за малко повече от час и половина игра на "Артър Аш Стейдиъм". Така тя спечели четвъртата си мейджър титла и не даде шанс на съперничката си за първи подобен успех, като това е втори пореден загубен финал за американката след поражението й на "Уимбълдън" от Ига Швьонтек.

Още от началните минути двете тенисистки се "захапаха" здраво. Сабаленка трябваше да покаже здрави нерви, за да измъкне първото си подаване в мача. След това световната №1 успя и да пробие подаването на съперничката си и да поведе с 2:0.

В този момент изглеждаше, че беларускинята ще поеме контрола над мача и ще доминира, но Анисимова бързо се окопити и не само това, а спечели три поредни гейма с два пробива, за да поведе с 3:2, предаде Спортал.

Последва обаче нов обрат в мача. Сабаленка веднага върна пробива за 3:3, след което вече наистина пое контрола над мача и не даде нито гейм повече на съперничката си до края на сета, като го затвори с 6:3 в своя полза.

Вторият сет отново започна с ценен пробив на Сабаленка при второто подаване на съперничката си и набързо поведе с 3:1 гейма.

Беларускинята обаче отново допусна момент на разконцентрация и позволи на Анисимова да върне пробива и да изравни за 3:3.

Световната №1 все пак бързо се окопити и още в следващия гейм си върна инициативата, правейки нов пробив за 4:3.

При 5:4 Сабаленка сервираше за мача, но драмата продължи. Анисимова не се предаде и успя да измъкне гейма, за да докара нещата до 5:5.

Впоследствие сетът отиде и в тайбрек. Там обаче Сабаленка бе във вихъра си и поведе с 6:1 точки, а накрая затвори сета и мача със 7:3 в своя полза.

Така Сабаленка спечели четвъртата си титла от Големия шлем и стана първата тенисистка, която защитава титлата си на US Open от Серина Уилямс през 2014 г. Това бе четвърти успех за нея в сблъсъците с Анисимова, в които обаче американката продължава да води с 6:4 победи.

