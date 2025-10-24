Събарянето на незаконно строителство в Елените зависи от съда

Булфото

Ако няма обжалване на акта за установяване на незаконен строеж, в 14-дневен срок може да се издаде заповед за събаряне на незаконно строителство във вилно селище Елените. Това коментира пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в Болярово.

"Право на възражение имат всички засегнати лица. След това вече се издава заповед за събаряне. Предали сме всички необходими документи и ще продължим да предаваме, когато прокуратурата ги поиска. Надявам се разследването да бъде наистина обективно, бързо и да се установят всички тези длъжностни лица, които са позволили това незаконно строителство в коритото на реката", посочи регионалният министър.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района. На 22 октомври собственици на пострадали имоти в курорта инициираха подписка срещу събарянето на сгради в Елените.

„Наистина изразяваме своята съпричастност към всички пострадали в бедствието, но в крайна сметка трябва да се мисли и за това до каква степен трябва да се извършват такива дейности, които застрашават наистина човешки животи. Ако това бедствие се беше случило в активния туристически сезон, там нямаше да са четири, а над 400 загиналите. Затова трябва много внимателно да се мисли в бъдеще как да се постъпва“, посочи министър Иванов.

Самата заповед за събаряне обаче също подлежи на обжалване по съдебен ред, отбеляза той. „В крайна сметка всичко ще бъде в ръцете на съда. Според мен построеното незаконно в коритото на реката трябва да бъде съборено, защото е причинило този потоп там. Това е констатацията на ДНСК. Дали ще се стигне до събаряне на сгради – ако не го направят тези, които имат пряко касателство, ще трябва да го направи държавата“, каза регионалният министър.

Обезщетения собствениците трябва да търсят от тези, които са построили и продали сградите, от всички, които са позволили това нещо да се случи там – към тях трябва да обърнат своите претенции, отговори той на журналистически въпрос, предаде БТА.

Относно разчистването след наводнението министърът посочи, че имотът е частна собственост и не е ангажимент на държавата: „Изцяло частен имот – улици, водопроводна, канализационна и електропреносна мрежа. Знаете, че се отпуснаха помощи, вода на жителите на Елените, даде се и техническа подкрепа, включително и средства на семействата на загиналите, още веднъж моите съболезнования към тях. Все пак трябва да мислим жертвите там да не бъдат повече в бъдеще.“

По думите му проверките на ДНСК по Черноморието продължават. „И ако установим други такива строежи в коритата на реки, ще предприемем необходимите действия“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Регионалният министър беше на посещение в крайграничната община Болярово, където присъства на официалното откриване на обновената със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост сграда на общинската администрация.

