Събарят хотел "Негреско" на реката в "Елените"

Хотел „Негреско", който се намира по пътя на река Дращела, която преминава през курорта Елените ще бъде съборен.

„Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г. от главния архитект, като реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел „Негреско", каза пред bTV Иван Иванов, министър на регионалното развитие.

Седмица след водното бедствие в комплекса на брега на морето, властта е категорична, че върху река не може да се строи.

Проверка установи, че за колектора, в който е вкарана реката, няма нито един документ.

