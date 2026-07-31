Събарят незаконни постройки в кв. Филиповци" в София
Снимка Булфото
Събарят незаконни постройки в столичния квартал "Филиповци".
Предвидено е събарянето на 25 стопански постройки в северната част на столичния квартал. Причината е, че теренът е частен.
Багер събаря постройките, в които основно е имало коне. Извеждането на животните вече започна.
Кметът на "Люлин" обяви, че местните жители сами ще решат какво да направят с конете, след като постройките бъдат съборени.
Появи се доза напрежение, атакуван е бил журналист, предаде Bulgaria ON AIR.
Следващата седмица ще бъдат извозени огромните купчини с отпадъци от постройките.
От общината уверяват, че няма да бъдат събаряни жилищни постройки. Една от целите на събарянето е да не се разраства гето в кв. "Филиповци", пише novini.bg.
Редактор "Екип на Петел",
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