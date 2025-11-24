Събарят подпаления небостъргач в Загреб

Кадър Youtube

Небостъргачът „Виесник“ в столицата на Хърватия Загреб ще трябва да бъде съборен заради сериозни конструктивни поражения, причинени от пожара от миналата седмица.

Това обяви днес хърватският министър на физическото планиране, строителството и държавната собственост Бранко Бачич, цитиран от националната телевизия ХРТ и БТА.

Бачич обяви това след среща с представители на градската управа, експерти от Хърватския център за земетръсно инженерство (ХЦЗИ) и аварийните служби.

Според експертната оценка конструкцията е нестабилна и представлява висок риск от срутване.

Представителят на ХЦЗИ Марио Урош подчерта, че сградата трябва да бъде премахната възможно най-скоро, тъй като повредите са сериозни и се задълбочават с времето под влияние на атмосферните условия. Той добави, че пребиваването на екипи вътре е възможно само за кратко и на собствен риск.

Бачич съобщи, че предстои изготвяне на проектна документация и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка, след което ще бъде взето окончателното решение за начина и сроковете на премахване на конструкцията. Министърът каза още, че очаква първа конкретна информация по този въпрос до края на седмицата.

Паралелно с това общината продължава работа по временната схема на движение в района на булеварда, където се намира сградата. Булеваръдт е частично затворен.

Мярката цели да облекчи трафика след пожарa и необходимите ограничения в зоната около сградата. Заместник-началникът на градската служба за движение Марко Велзек съобщи, че работата върви по план и около 40 процента от дейностите вече са изпълнени. Предстои и подмяна на светофарно оборудване на кръстовището до сградата.

Градските власти призовават жителите временно да използват обществен транспорт, за да се намали натоварването в района.

Пожарът в небостъргача „Виесник“ избухна вечерта на 17 ноември и обхвана няколко етажа и покрива на сградата. В гасенето участваха почти близо 100 пожарникари с 30 пожарни автомобила. По време на инцидента в сградата не е имало хора.

Двама 18-годишни младежи са заподозрени за палежа и оставени за един месец в ареста.

