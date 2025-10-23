Събират се отново

Булфото

Андреа и Кубрат Пулев ще се съберат на Бали. Това вероятно ще стане за участие в тв предаване.



"Ще събера Андреа и Кубрат Пулев в Индонезия." Това обяви пиарът Атанас Лазаров.



"Знам, че и двамата харесват Бали. Нямам обаче за цел да възстановявам по този начин връзката между тях, двамата вече имат свой отделен личен живот", уточни Лазаров, пише България Днес



Още в България Днес

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!