Събират средства за апаратура за Родилното и отделението по неонатология във варненската МБАЛ "Св. Анна"

снимка: МБАЛ "Св. Анна"

Благотворителна инициатива "Бал на изобилието" събира средства за портативен ехограф за родилното отделение и отделението по неонатология в Многопрофилната болница „Св. Анна“ във Варна. Тя е по идея на дамския клуб "Бизнес на високи токчета", който е част от националната едноименна мрежа за женско предприемачество, съобщи Дани Кънева, председател на организацията.

В клуба членуват жени, които имат собствен бизнес, но са и майки, допълни Кънева. Тя посочи, че инициативата ще се превърне в традиция в града. "Искаме да обединим бизнеса в подкрепа на значими социални каузи, защото това са инвестиции в бъдещето", каза още тя, цитирана от Радио Варна.

Досега кампанията в помощ на двете отделения в МБАЛ "Св. Анна" вече е събрала около 28 000 лева. Очакванията са тази сума да нарасне след бала, който ще се проведе на 18 октомври.

За празника на 18 октомври са поканени представители на бизнеса, на гражданския сектор, както и на други клубове и организации.

Д-р Миглена Маринова - началник на отделението по неонатология в "Св. Анна", каза, че мечтата на медиците там е купуването на портативен ехограф с различни трансдюсери, които да позволяват прецизно да се видят евентуални патологии при новородените.

От началото на годината през отделението са преминали 580 новородени, между 5 и 10 процента от новородените попадат в интензивния сектор.

