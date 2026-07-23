Събират средства за семейството на младеж с увреждане, чието заведение беше умишлено подпалено в Мърчаево

Снимка Фейсбук, група на село Мърчаево

Организират благотворителен концерт в помощ на семейството на младеж с увреждане, чието заведение беше умишлено подпалено в софийското село Мърчаево. На 12 юли кемперът бил залят с бензин и запален. С това обаче не била изпепелена надеждата на майката на Симеон – Албена Цонева.

С пост във Facebook тя обясни какво се е случило в нощта срещу 13 юли тази година. „Скъпи съселяни, направихме заведението „АЛСИМО” с огромна обич, старание и много добро отношение към всички вас. Ние сме съвсем обикновени хора, които гледат с обич болното си дете. Решихме да инвестираме всичко, с което разполагаме, в неговото бъдеще и възможност за интеграция, да работи там и да се чувства щастлив! Докарахме кемпера от далечна Полша в най-големия студ февруари – при -15 градуса. Вложихме много усилия да направим едно красиво място. Симеон - нашият син, бе всеки ден там и се учеше да работи с клиенти. Чувстваше се ценен. Това беше смисълът ни. До тази нощ, когато някой реши в 2 часа да сложи чертата. С подготовка и жестокост залял всичко с бензин и драснал клечката. Всичко изгоря. Всичко. Това, което спестявахме с години, и нашите мечти. Търсим записи от камери, засекли движение на човек или кола между 1 и 2 часа посреднощ. Стартирано е досъдебно производство. Това не е завист, а престъпление срещу личността”, пише тя в групата на селото в социалната мрежа, пише nova.bg.

Когато с мъжа си започнали да разчистват след престъплението, ненадейно дошли доброволци, които им помогнали. „Днес бях свидетел на най-силното послание, на най-голямата воля - да помогнеш, да дадеш урок по емпатия, да направиш добро. Това няма цена! Нито материална, нито друга. Това докосва сърцето, избърсва сълзите и те прави силен. Така се чувстваме днес! Много, безкрайно много благодаря на всички, които днес сътвориха чудеса, свърши се най-мръсната работа и всички бяхме едно!!! Поклон пред човещината ви! Много сме трогнати! Това е поразително! Децата работеха наравно с мъжете! Това беше един урок по човещина! Безкрайно благодарим на всички ви!”, пише Албена във Facebook.

За да се възстанови бизнесът на семейството, където синът им работел, хората от селото организираха благотворителен концерт. Той ще се проведе на 25 юли и е под мотото „Възкръсване на АЛСИМО от пепелта“. Стартът е в 12 часа, а мястото - последната спирка на автобус № 59 в „Толумска махала“ (на езерото). Инициативата е на заместник-кмета на район „Витоша“ Ашот Казарян и с подкрепата на кмета на района арх. Зарко Клинков.

Специален гост-изпълнител ще е Иван Динев – Устата, който застава зад каузата с цялото си сърце. Събитието ще подкрепят още Мария-Магдалена Христова-Петкова, Народно читалище „Тротоара 2020“ и много други.

Редактор "Екип на Петел",

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