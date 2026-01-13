Събират стотинки за подпомагане терапията на децата в Карин дом във Варна
Снимка: Карин дом
Варненци могат да направят добро дело, като дарят събраните от тях стотинки на още едно място.
Стотинките все още имат смисъл – вземи монетите от касичката и заповядай в Карин дом! Всеки жест и всяка помощ ни помагат да вървим напред и да постигаме реални резултати в развитието на децата. Това апелират от дома.
За децата, които дарят своите стотинки, оттам са предвидили специален подарък.
Даренията ще бъдат приемани до 1 март 2026 г.
"Не е нужно да сортирате – доброволци ще ни помогнат да направим това. Очакваме ви в Карин дом на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А", уточняват от дома.
