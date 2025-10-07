Събориха човека, който не се напъва за щитове

Редактор: Недко Петров

Неописуема драма са разрази на кръглата маса, която трябваше да излъчи следващия изгонен в "Traitors: Игра на предатели". В главни действащи лица се превърнаха Станимир Гъмов и Анна-Мария Граченова, които се захапаха елегантно пред всички други.

Бизнесдамата каза на актьора, че е забелязала промяна в поведението му, след като нервно е крачил по време на играта им в гората. От своя страна пък Гъмов направи какво ли не, за да разсея съмненията й, че е предател, но безуспешно.

Двамата получиха по 6 номинации при гласуването, и решаващ трябваше да се окаже последния вот на Венци Венц. Певецът гласува за Гъмов и актьорът напусна формата.

Преди обаче да каже на изпроводяк, че е праведен, Гъмов призна, че иска да види неговото излизане какви ключови отговори ще им даде.

Както казва Макмърфи: Аз поне опитах. Искаха главата на още един актоьор, и, ето, взеха я, но на кой. На този, който им показа как. Събарят човека, който щеше да продължи да рискува, човека, който не се напъва за щитове. Чисто по български, изригна по бТВ Станимир.

