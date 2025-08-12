Събориха емблематична сграда от НРБ

Кадър Ютуб

Започна събарянето на емблематичната сграда на Халите на Централния кооперативен пазар в Добрич. Това е част от подготовката за изграждането на нов пазар на същото място, предаде pronewsdobrich.bg.

На строителния обект работят два багера, а на място е поставена и информационна табела. В нея е посочено, че обектът „Нов облик на Централен кооперативен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“ има открита строителна площадка от днес, 12 август, а планираната продължителност на работата е близо година — 346 календарни дни. Предвижда се на обекта да работят най-много 48 работници.

Припомняме, че договорът за строителството беше подписан на 20 септември 2024 година с единствения участник в обществената поръчка – „Елшица-99“ ЕАД от София. Срокът за изпълнение на договора е 346 календарни дни, считано от момента на потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и откриване на строителната площадка. В случай че атмосферните условия не позволяват извършването на планираните строително-монтажни работи, дейностите ще бъдат временно спрени, като със съответния период на прекъсване ще бъде удължен и срокът за изпълнение на договора.

Сумата по договора възлиза на 12 595 628,45 лева (с включен ДДС). Договорът предвижда 20% авансово плащане, което възлиза на 2 519 136 лева.

От началото на годината, търговците, заявили желание да продължат дейността си, са временно настанени на двете площадки – едната до подлеза на Централния пазар, а другата – на паркинга от източната му страна по улица „Княз Дондуков“.

В отговор на запитване на Про Нюз Добрич преди време на изричен въпрос каква ще е съдбата на Халите, от Общината информираха, че сградата на Халите не се запазва.

Припомняме, че, когато през 2020 г. Общинският съвет на Добрич не прие докладна записка, с която се искаше изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в района на пазара, един от основните коментирани проблеми бе именно запазването на сградата на халите.

Тогава общинският съветник Зорница Михайлова коментира, че „Такива сгради в европейските градове се запазват и реновират, а ние искаме да премахваме. Най-учудващо е, че в първоначалното техническо задание на конкурса се е предвиждало тази сграда да бъде запазена. Класираният на второ място например предвижда тя да бъде запазена. След постъпило в процедурата на конкурса писмено искане за разяснения, в които се твърди, че сградата е функционално и архитектурно непригодна за каквато и да е търговска и административна дейност, кметът като възложител е извършил промяна в техническото задание и е отпаднало изискването за запазване на Халите“, заяви тогава Зорница Михайлова.

Подобно мнение изказа тогава и арх. Емилия Добрева. Тогава тя заяви, че ще гласува „въздържал се“, защото този проект предвижда премахването на Халите.

Зам.-кметът тогава инж. Пенчо Керванов посочи, че в конкурса комисията, а не кметът, прави задание халите да бъдат преустроени или премахнати.