Саботаж: Училища продължават да искат децата да носят хартиени бележки

В детски градини и училища продължават да искат хартиени бележки при заболявания на децата. Причината – учебните заведения не успявали да използват софтуера и да ги изискват по служебен ред.

„Явно не могат да се оправят с компютрите. Течеше доста интензивно обучение онлайн – големи групи от специалисти, които са по училищата, за да могат да се справят. То не се изисква нещо кой знае колко сложно. Те ще продължават да изискват, докато има кой да им ги дава. Призовавам моите колеги да не дават такива хартии, защото най-малкото те са изпратени там, където трябва по електронен път, а дублирането с хартиен носител води до обезсмисляне на целия процес“, каза председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в студиото на „България сутрин“.

Той е на мнение, че РЗИ са се подали на натиска на училищните власти.

„Те не могат да се справят с нещо толкова елементарно. Няма да се прави крачка назад. Две институции си говорят по електронен път, което неминуемо е крачка напред, това ще облекчи и родителите. Колегите лекари това, което правят във връзка със здравно профилактичната карта, го правят от години. Ваксините, които са направени преди въвеждането на тази функция, се изтеглят от информационните масиви на Здравната каса и се имплементират в нея. Документът се генерира, след като съответното дете е прегледано. И чак когато всичко това се комплектова, въз основа на прегледа се генерира електронният документ и се изпраща в Национална здравна информационна система“, допълни д-р Брънзалов за Bulgaria ON AIR.

Гостът уточни, че здравните специалисти нямат достъп до пълните досиета на децата.

„Системата дава огромно облекчение, не е необходимо всичко да е направи в 11:55 ч. на 15 септември, може да се направи от 1 януари. До края на годината тези данни ще бъдат там и няма да свети вече червена лампа, че детето не е преминало съответния профилактичен преглед. Ние ще въвеждаме данните от профилактичния преглед на детето по същия начин както и другите прегледи“, поясни председателят на БЛС.

По думите му лекарите са доволни от промяната.

„Административната работа намалява, не са работи с толкова хартия. Почти всичко у нас, свързано с доболничната помощ, е дигитално. Няма нужда да се принтира, освен ако самият пациент не пожелае да поиска копие от амбулаторен лист. По телефона лекарят не може да свърши нищо, той може да даде ориентировъчен съвет, но всичко, което се върши в нашата професия, се случва след преглед в кабинет. Може да се стигне и да се търси съдебна отговорност, ако се дават такива документи“, каза още председателят на БЛС.

Д-р Николай Брънзалов подчерта, че потребителската такса не касае само общопрактикуващите лекари.

„Тя е въведена във всички лечебни заведения, но е докарана до такова положение, че на практика е обезсмислена. Единственото нещо, което пациентът заплаща, това е въпросната такса. Една голяма част от българското общество са освободени поради ред причини, без никой да компенсира лечебните заведения за това. Това са политически решения“, коментира той.

