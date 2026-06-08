Саботираха самолета на гръцкия министър на отбраната

Пекселс

Самолетът, с който гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е пътувал за европейската среща в Кипър, е бил провокиран с радиосмущения.

Извършени са умишлени смущения във връзката на самолета, съобщават журналистите, които са пътували с министъра за срещата на министрите на отбраната на Европейския съюз в Кипър. Смущенията в честотата на връзката са извършени от летище Тимбу, което се намира в окупираната част на Кипър, предава БНР.

Подобни действия са били насочени не само към гръцкия самолет, но и към самолетите, с които са пътували френската и нидерландската делегация. По информация на гръцките власти по време на полета са били вдигнати и два турски изтребителя, които са следели от разстояние движението на самолета на гръцкия министър на отбраната, но без да се стига до опасни маневри.

Случаят е бил обсъден в рамките на срещата на военните министри от Европейския съюз в Кипър. Констатирано е, че продължава напрежението между Гърция, Кипър и Турция в региона на Югоизточното Средиземноморие, което се отразява на сигурността на въздушното пространство в района.

Гръцките партии реагираха остро срещу тази провокация.

Редактор "Екип на Петел",

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