Събра 1,1 милиона лева за деца

Известен наш певец направи нещо благородно, което заслужава адмирации.

Рапърът Криско и фондация "Слънчеви деца 2024" събраха вече 1,1 милиона лева за изграждането на център за деца със специални потребности. Това съобщи самият Кристиан Талев в интервю за радио "Фокус". Средствата ще бъдат допълнени с приходите от предстоящите благотворителни концерти на 2 и 3 септември на стадион "Юнак" в София.

"За момента сумата, която сме събрали, е 1 милион и близо 100 хиляди лева", заяви Криско. Изпълнителят обясни, че летният период е по-спокоен за дарения, но очаква активността да се засили през септември.

Партньорство с БФС и футболни легенди

Идеята за концертите е на Българския футболен съюз, който предложи партньорство с фондацията под различни форми. От всеки закупен билет от четирите квалификационни мача на България за Световно първенство 2026 част от приходите ще бъдат заделени за каузата.

"Идеята за специално тези два концерта, които ще са на 2 и 3 септември на стадион 'Юнак', е на БФС", обясни Криско. Събитието е планирано ден преди мача с европейския шампион Испания на 4 септември.

На концертите ще участват футболни легенди като Христо Стоичков, Красимир Балъков и Ивелин Попов, както и артисти като Любо Киров, Графа, Дара, Прея, Deep Zone и други. Цената на билет е 20 лева на ден, като събитията ще продължат от следобеда до 23:00 часа.

Напредък по проекта за центъра

Фондацията постигна значителен напредък в преговорите за осигуряване на терен. Криско се срещна със зам-кмета на София Надежда Бачева, която му предложи парцел в жк "Дружба".

"Г-жа Бачева беше много любезна и проведохме няколко срещи. Заведе ни на един парцел, в жк 'Дружба', който е доста добър", сподели изпълнителят. Паралелно се водят преговори с двама частни инвеститори за алтернативни терени.

Текущи дейности на фондацията

Освен събирането на средства, фондацията развива активна дейност с деца със специални потребности. Организирани са зимен лагер за над 20 деца и се подготвя летен лагер към края на август.

Сътрудничеството с Медицински център Блокс осигурява безплатни месечни рехабилитационни и медицински услуги. Партньорствата с дентални клиники предоставят безплатни прегледи за децата.

"Работим с няколко дентални клиники, с които извършваме безплатни прегледи", подчерта Криско.

Дарители и подкрепа

Сред големите дарители изпълнителят спомена баскетболната звезда Александър Везенков, който е бил един от първите да се включи в каузата. Криско подчерта важността на гласността при добрите дела за заразяване на повече хора.

"Когато един човек направи някакво дарение и ние кажем: 'Ей този човек вижте какво направи', веднага има още 5-6 човека, които от неговия сектор, веднага се включват", обясни той.

Фондация "Слънчеви деца 2024" беше създадена в края на 2024 година, след като Криско публично сподели, че вторият му син Дани е роден със синдром на Даун, пише dunavmost.com.

