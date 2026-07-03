Събраха необходимите 66 000 евро за операцията на Ивана в Германия

Стопкадър бТВ

66 000 евро събра младата майка Ивана Владимирова след серия репортажи на bTV с призив за съдействие. Жената се нуждае от операция в Германия, след като 22 години се бори с рак на костите. Непознати дариха средства, както и приятели на Ивана и община Нови Искър, където тя живее - в града направиха благотворителен концерт за събиране на средства.

Ивана очаква екипът на болницата в Германия да определи дата за операцията ѝ, при която ще бъде сменена става.

Жената благодари на всички, които се отзоваха, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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