Събраха се

Кадър БТВ

Деси Стоянова се завърна в "Преди обед", но този път като гост.

Ето какво сподели легендарната водеща:

"Хиляди пъти съм била в „Преди обед“ като водещ, но днес за първи път бях в ролята на госта. Моя грижа бяха не въпросите, а отговорите.

С Peter Dochev си говорихме за настоящето, малко за миналото и разбира се за бъдещето. Аз добре помня миналото, щастлива съм с настоящето си и гледам напред към това, което ми предстои – да изнеса първата си мотивационна лекция, в която споделям за НАЙ-ВАЖНИЯТ КОЗ, с който разполагаме в общуването си с околните.

Стана дума, разбира се, и за доверието и предателството – не само в Traitors: Игра на предатели, но и в живота.

