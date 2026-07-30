Събраха се парите за лечение на невръстното дете на загиналия военен пилот Венцислав Дункин

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Събраха се нужните пари за лечение на невръстното дете на загиналия военен пилот капитан Венцислав Дункин. Добрата новина обявиха от Сдружението на жените военнослужещи, предаде Нова телевизия.

Малката Анастасия е едва на една година и шест месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве. След претърпян инсулт тя се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство.

Припомняме, че баща ѝ загина при изпълнение на своя воински дълг. Жена му - старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете.

Необходимите средства за тримесечния курс на лечение за Анастасия възлизат на 7 416,15 евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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