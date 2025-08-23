Събраха се

Кадър Фб

Глория и Станка Златева се събраха за обща снимка.

"С голямата Станка Златева и с любими фенове в гр.Самоков ! Благодаря за любовта и уважението !", написа Глория.

Любопитно е, че покрай двете известни българки напоследък ври и кипи.

Станка Златева постоянно е в епицентъра на скандали около федерацията по борба, а бившето гадже на Глория бе арестувано заради обвинения, че участва в наркоканал.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!