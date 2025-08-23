Събраха се

реклама

23.08.2025 / 13:43 1

Глория и Станка Златева се събраха за обща снимка.

"С голямата Станка Златева и с любими фенове в гр.Самоков ! Благодаря за любовта и уважението !", написа Глория.

Любопитно е, че покрай двете известни българки напоследък ври и кипи.

Станка Златева постоянно е в епицентъра на скандали около федерацията по борба, а бившето гадже на Глория бе арестувано заради обвинения, че участва в наркоканал.

 

Серж (преди 8 минути)
Рейтинг: 221742 | Одобрение: 44222
Въх!...Наша Станка да не пропее чалга и тя???...Шокиран

