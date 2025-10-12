Събраха се

Кадър Инстаграм

Мартин Елвиса и Йоана Илиева споделиха първа обща снимка. Това се случи малко след като признаха, че са заедно и след редица публикации в медиите, пише Пловдив 24



Влюбените доказаха, че старата любов ръжда не хваща и позираха прегърнати и усмихнати в романтичен кадър.



Преди няколко дни двамата признаха, че са простили старите грешки и гледат заедно напред.

