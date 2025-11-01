Събраха се

Кадър Фб

25 години по-късно. "Сблъсък" се завръща, а в студиото влизат Андрей Арнаудов и Евгени Минчев, обяви Георги Любенов като анонс на предаването си.

Андрей Арнаудов гостува при Жоро Любенов по БНТ, където разказа за специалното издание на "Сблъсък: Последна кръв", което ще се излъчи на 23 ноември по повод 25 години от създаването на култовото предаване, водено от него и Иван Христов, предаде България днес..

"25 години "Сблъсък" - това е изключително емоционално събитие за нас. Заглавието не е кръвожадно, а просто препратка към първа кръв с "Рамбо", защото в сърцевината на предаването винаги са били именно сблъсъците", обясни Арнаудов.

Жоро Любенов попита дали двамата не носят вина, че днес общественият диалог често звучи като битка на ринга.

"Напротив! Мисля, че нямаме вина. Напротив - това, което липсва в момента, е именно свободното говорене. Такова, каквото го имаше в "Сблъсък". Сега да ме извиняват медийните партньори, но се притеснявам, че е трудно постижимо, особено в големите медии", каза Арнаудов.

По думите му интернет е запълнил това пространство, но с много минуси и липса на регулации.

"Днес е трудно да се чуе различно мнение, а някога точно това беше нашата сила - свободният разговор", завърши той.

