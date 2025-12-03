Събраха се

Кадър Фб

Лили Иванова уважи поканата на Симеон Сакскобургготски и гостува в двореца Врана.

Ето какво написа Примата:

Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца “Врана” и за оказаната ми чест! От цялото си сърце пожелавам на Него и на Царското семейство здраве, щастие и много, много успехи!

“С особено блоговоление награждаваме Лили Иванова за изключителните й заслуги към българската култура с Дамски кръст, първа степен, на нашия орден “Свети Алекснадър”. Заповядаме да й се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната със собствената на НВ царя ръка! Написано: Симеон Втори”.

