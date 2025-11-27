Събрани са парите за гаранция на кмета на Варна

снимка: Булфото

Преди минути стана ясно, че парите, нужни за освобождаването на кмета на Варна от ареста са събрани.

Поисканата от съда сума беше 200 000 хиляди лева.

Те вече са събрани по банкова сметка.

Ето какво обяви депутатът Манол Пейков преди минути:

Приятели, с ъ б р а н и са! Парите за гаранцията на Благо са събрани!

Към 23:00 (четири часа и половина след началото на кампанията) във Фондация "Манол Пейков к приятели" са събрани малко над 176,600 лева от над 1,500 дарения.

Междувременно в Platformata актьорът Филип Буков (с когито сме в контакт) е събрал малко над 65,000 лева.

С други думи, утре сутрин Благо ЩЕ СЕ ПРИБЕРЕ при семейството си.

Благодаря от цялото си сърце за подкрепата и споделянето!

В контакт сме със семейството на Благо и ще ви държим в течение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!