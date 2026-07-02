Сабрутев: Партията на Радев не води битка с мафията, а с пенсионерите, майките и децата

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Бюджетът поражда сериозни съмнения за реалните приоритети на властта, като отново се откроява разминаване между политическите обещания и действителните разходи.

Въпреки новите заеми, социалните политики и подкрепата за майките остават на заден план, а финансовата тежест се прехвърля към бъдещето.

"Вчера в Народното събрание разглеждахме мой законопроект за 100% майчински при по-ранно връщане на работа - абсолютно безспорен законопроект. Засяга всички страни - допълнителни средства за младите семейства да отглеждат децата си по-справедливо, това е приход за държавата, защото младата майка, когато се върне на работа, ще плаща повече осигуровки и данъци. И това е плюс за бизнеса, защото ще се върнат младите кадри на работа", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че "Прогресивна България" отхвърли законопроекта за майчинството.

"Това беше абсолютно неочаквано за мен, това е срамна позиция на партия, която само преди 2 седмици ни прочете декларация и ни призова всички парламентарни групи да правим законодателство за младите семейства. Няма как да се водят предварителни разговори, те се водят пред камерите и микрофоните. Това, което видяхме, е абсолютно бездушно поведение от страна на депутатите на ПБ, видяхме арогантност, подобна на тази, която се видя, когато вкараха намалението на пенсиите", допълни Сабрутев в ефира на Bulgaria ON AIR. Според него партията на Румен Радев трябва да си промени изцяло поведението, пише novini.bg.

"Те обещаха битка с олигарсите, а първата битка, която проведоха, беше с пенсионерите, после с майките, сега виждаме при бюджета, че се бият и с децата. Пенсионерите не са олигарсите, нито пък са младите майки. Нека Шишков извади имената на олигарсите. Той забрави да каже, че правят драматична промяна през Закона за държавния бюджет - централизират корупцията. Те връщат 100% от най-тъмните практики на Пеевски и Борисов, те махат Приложение 3 от държавния бюджет, списъка с общински проекти, реформата, която ние от "Продължаваме промяната" направихме, а именно да има пълна прозрачност всяка една община, кметът, който е избран, да си определи проектите, да ги предаде към Министерството на финансите и накрая Народното събрание да ги гласува", настоя Сабрутев. Депутат смята, че това, което се прави в момента, е да се върнат "мракобесните времена на Борисов и Пеевски", когато министър-председателят решава кои проекти ще бъдат финансирани.

"Той ще определя коя община ще се развива. А аз искам да попитам на какви критерии ще се случва това? Сегашният бюджет е драстично по-лош - дава повече заеми, по-голям дефицит, повече пари за лихви, отново нула лева за децата и младите семейства на България. Всички социални плащания са замразени - майчински, детски, еднократни помощи, данъчни облекчения, помощи за хората с увреждания, всичко е замразено, но за сметка на това има милиарди за асфалт и оръжия. За пенсионерите остават намалените пенсии", каза още гостът. "Искам да спомена за 5 неща, от които дефицитът от 5,7% ще слезе под 3. Първо - ако махнат заложеното увеличение на заплатата в държавната администрация, те обещаха съкращения. 200 млн. евро са заложили увеличение, заложено е хора от администрацията да взимат депутатски заплати, че дори и повече, и то хора, които нямат ключова функция в държавата и управлението. Заложили са 230 млн. евро лихви - защо беше този 3,8 млрд. заем? Абсолютно ненужен е. Заложили са 1,7 млрд. евро допълнителни капиталови разходи, които не е ясно за какво ще се харчат, няма проекти. И има още 2 ключови пера - 737 млн. евро за издръжка на девет ведомства - за коли, принтери и кафе", разясни Венко Сабрутев. "Има увеличени цени по 2-3 пъти. Знаете, че в инженеринга е най-голямата кражба. Те връщат модела "Борисов-Пеевски", само че сега ще хвърляме пари от самолета, пари ще се получават, ако си близък до централната власт - на тъмно и без да знаем за какво се харчат, без да има гласуване в парламента. КЗК също получава "дъжд" от пари за заплати. Управляващите получиха пълния кредит на доверие на българското общество и няма как да казват, че отлагат битката с мафията, олигарсите и започват битка с пенсионерите, майките, децата", добави депутатът. В момента в България има 880 000 души под линията на бедност.

"Показах графика, на която се вижда, че за последните 10 години никога в България не е имало толкова много хора под линията на бедност, дори по времето на ГЕРБ. По времето на ГЕРБ има между 700 и 800 хиляди, те спадат с бюджетите на Асен Василев почти до нула, а сега с ПБ - рекорден брой", категоричен бе Сабрутев.

Редактор "Екип на Петел",

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