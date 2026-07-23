Сабрутев: Режат отпуски заради милиарди за асфалт и оръжия

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Народният представител от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев критикува остро предложената финансова рамка за 2026 година, като заяви в четвъртък пред Bulgaria ON AIR, че тя ощетява уязвимите групи за сметка на милиарди евро за инфраструктура и въоръжение.

Политическата формация категорично отказва да подкрепи проектобюджета за следващата година. Според Сабрутев финансовата рамка не предоставя нужния баланс в публичните финанси, който да гарантира както изпълнението на ключови социални политики, така и стабилността в останалите сектори.

"Проблемът на този бюджет е философията му - удрят работещите, удрят пенсионерите, младите семейства, за да дадат милиарди за асфалт и за оръжия. Този бюджет няма как да бъде подкрепен", заяви депутатът в предаването "Денят ON AIR".

Народният представител припомни, че от неговата партия са предложили пакет от 15 алтернативни мерки на обща стойност около 100 милиона евро, който обаче не е получил парламентарна подкрепа. В същото време, по негови думи, в новия бюджет са заложени 3 милиарда евро разходи без ясна аргументация.

"Той е със сбъркана макрорамка. При калкулирането на приходната и разходната част са ползвани данни от април, преди войната в Иран. Ползвани са стойности на инфлацията, по-ниски от реалните, включително и много по-ниски цени на горивата", коментира Сабрутев.

Финансовият експерт предупреди, че новите управляващи планират да изтеглят над 16 милиарда евро допълнителен дълг. Това би повишило сериозно задълженията на страната от настоящите 23-24 процента спрямо брутния вътрешен продукт на цели 36 процента.

"Управляващите ще вдигнат дълга на 36%, което е с 50% повече. Без инвестиция в българските граждани. Имаме над 640 милиона задължения към "Боташ". Не вадят списък с разходи, които трябва да бъдат разплатени, а слагат допълнителни разходи, които са изцяло тяхно решение. Всичко това води до огромен дефицит, който искат да покрият със заеми", анализира ситуацията депутатът.

Сабрутев обърна специално внимание на някои от планираните реформи в трудовото законодателство, както и на спирането на механизма за увеличаване на минималната работна заплата, без да бъде предложена алтернатива. Той посочи, че има инвестиционни проекти със завишени стойности до 300 процента.

"Една от най-големите пакости - да вземат отпуската на работещите на часови договори. До момента, ако работиш на 4 часа - имаш 20 дни отпуск. Сега работещите на 4-часови трудови договори ще вземат двойно по-малко отпуска. Със сигурност не печели българското общество", категоричен е той, пише dunavmost.com.

В края на разговора темата се насочи към външнополитическите решения и разполагането на военни самолети на Съединените американски щати у нас. Сабрутев отправи сериозни обвинения към президентската институция и конкретни решения в парламента.

"Четири години пазехме държавата да не влезе във война. За два месеца Радев, тяхната парламентарна група, гласуваха скандално решение. Решението на Радев е израз на слабост. Хвърли горещия картоф на неговите депутати. Те гласуваха с наведена глава", завърши народният представител.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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