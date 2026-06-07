Сабрутев за управляващите: Обещаха да се борят с олигархията, започнаха да се бият с пенсионерите и с майките

кадър: бТВ

„Три дни яли, пили и се веселили“, „капково напояване“ – това са част от политическите сравнения, които бяха направени през седмицата за парите в държавата. Все още предстои нов бюджет, за който обещанието е да бъде внесен до края на месеца.

Венко Сабрутев, депутат от "Продължаваме промяната", а вече и председател на парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика, заяви в ефира на бТВ, че като председател на комисията ще работи по теми като майчинството, бащинството и недостига на детски градини и ясли.

„Така работи демокрацията. Трябва да има управляващи и трябва да има и опозиция. И е редно на опозицията да бъдат давани поне някоя и друга комисия“, каза той по повод разпределението на председателските места в парламентарните комисии.

Сабрутев посочи, че от „Продължаваме промяната“ ще продължат да настояват за промени в майчинството. „Например майчинството – когато реши майката да се върне на работа, дали първата, дали втората година, да си получава 100% от майчинските“, заяви той.

Основна тема в разговора бяха пенсиите и бъдещето на COVID добавката. Според Сабрутев управляващите са взели решение новите пенсионери след 1 юли да не получават сумата, която е била включена в пенсиите на останалите пенсионери.

„Изключително арогантен подход от страна на управляващите. Обещаха да се борят с олигархията, започнаха да се бият с пенсионерите и с майките“.

„COVID добавката през 2022 година беше превърната като част от пенсията“, заяви той и допълни, че по този начин е било подпомогнато увеличаването на доходите на пенсионерите.

По думите му хората, които се пенсионират след 1 юли, няма да получават тази добавка, която е в размер на 30 евро. „Хората, които се пенсионират след 1 юли, реално няма да взимат тази добавка. Или още казвано – бръкнаха в джоба на пенсионерите с по 30 евро на месец“, каза Сабрутев.

Той определи ситуацията като дискриминационна. „Това е дискриминация. Това е абсолютно дискриминация“, заяви депутатът. По думите му от „Продължаваме промяната“ ще насърчат засегнатите пенсионери да подават жалби в Комисията за защита от дискриминация.

На въпрос дали ще бъде сезиран Конституционният съд, Сабрутев отговори: „Ще сезираме абсолютно всички органи, които имат някакъв вид участие за това нещо.“

Той подчерта още, че въпреки предвиденото осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило, голям брой възрастни хора ще останат под линията на бедност.

Редактор "Екип на Петел",

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