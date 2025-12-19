Сачева: БТВ да каже за Цънцарова

Кадър БТВ

Деница Сачева застана в защита на Мария Цънцарова.

Свободата на словото не е удобство. Тя е риск.

И за журналистите, и за политиците, пише тя в социалната мрежа и допълва:



Мария Цънцарова е журналист с характер и собствено мнение. Разговорите при нея са знакови, че силният политик не би трябвало да се страхува от журналистически въпроси. А изводите, че силният политик знае, че удобното мълчание е най-опасно.



И именно затова прозрачността е ключова.

А доверието – крехко.



Затова трябва да получим час по-скоро позицията на медията, за да няма никакви спекулации по темата.



Свободата на словото се защитава с прозрачност и принципи.



И най-вече – с куража да задаваш въпроси и с куража да понасяш отговорите."

