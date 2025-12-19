реклама

Сачева: БТВ да каже за Цънцарова

19.12.2025 / 15:28 0

Деница Сачева застана в защита на Мария Цънцарова.

Свободата на словото не е удобство. Тя е риск.
И за журналистите, и за политиците, пише тя в социалната мрежа и допълва:

Мария Цънцарова е журналист с характер и собствено мнение. Разговорите при нея са знакови, че силният политик не би трябвало да се страхува от журналистически въпроси. А изводите, че силният политик знае, че удобното мълчание е най-опасно.

И именно затова прозрачността е ключова.
А доверието – крехко.

Затова трябва да получим час по-скоро позицията на медията, за да няма никакви спекулации по темата.

Свободата на словото се защитава с прозрачност и принципи.

И най-вече – с куража да задаваш въпроси и с куража да понасяш отговорите."

