Сачева: Държавният дълг ще нарасне с над 13 милиарда евро

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Народният представител от ГЕРБ-СДС Деница Сачева подложи на остра критика представения проект за държавен бюджет за 2026 година, като предупреди за сериозен ръст на задълженията на страната. Тази сряда тя публикува подробен анализ в личния си профил в социалната мрежа Facebook, насочен срещу предложените финансови рамки. Сачева алармира, че според разчетите държавният дълг ще нарасне с близо 13 милиарда евро в рамките на следващите две години, което поставя под въпрос стабилността на публичните финанси на България като пълноправен член на еврозоната.

В своя коментар Деница Сачева подчертава сериозно разминаване между декларираните намерения и реалните мерки в проектобюджета. Тя посочва, че е налице сериозно противоречие в официалните изявления:

„Няма да намаляваме доходите“, но всъщност увеличава осигуровките. Това е първото противоречие. Твърди се, че няма да намаляват доходите, но едновременно с това се увеличава максималният осигурителен доход, вдигат се минималните осигурителни прагове и се прехвърлят осигурителни вноски към държавните служители.

Според нея, ако държавата реши да компенсира своите служители, за да запази нетния им доход, реалният икономически ефект за хазната ще изчезне. „Къде тогава е бюджетният ефект? Ако има компенсация – няма икономия. Ако има икономия – има намаление на реалния доход. Не могат да бъдат верни и двете твърдения едновременно“, допълва народният представител.

Сачева обръща внимание и на слабия пакет от приходни мерки, където основен акцент се явява тридесетпроцентното увеличение на цените на винетките, съчетано с 5% ръст на минималните осигурителни прагове. По думите ѝ това не представлява реформа, а просто прехвърляне на тежестта върху изрядните платци, без да се предлагат структурни мерки за икономически растеж.

Големият проблем според нея остава извън обхвата на реалните съкращения на разходите. Въпреки че дефицитът се обяснява с набъбналия публичен сектор, изрично е заявено, че редукция на щатове в МВР и Министерството на отбраната няма да има. Точно там обаче се отчитат едни от най-бързо растящите харчове през последните години, което според Сачева е парадоксално – проблемът се признава, но най-големите му компоненти се изключват от решението.

По отношение на борбата със сивата икономика, която по официални разчети заема 34,6% от брутния вътрешен продукт, Сачева изразява сериозен скептицизъм. Тя определя заложените приходи като „бюджетна фантазия“, тъй като те разчитат на механизми, които все още не функционират реално на пазара:

Част от приходната база е изградена върху предположението, че администрацията внезапно ще стане много по-ефективна чрез бъдещо електронно фактуриране, бъдещи контролни механизми и бъдещи секторни проверки. Това не е приходна политика. Това е надежда.

Най-притеснителната тенденция според представените числа е експлозивният темп на натрупване на нов дълг. Прогнозите сочат, че през 2026 година задълженията ще достигнат 37,7 милиарда евро, през 2027 година ще нараснат до 44,7 милиарда евро, а до 2028 година ще ударят границата от 50,5 милиарда евро.

„Тоест за две години държавният дълг расте с почти 13 милиарда евро. Въпросът е: Ако това е оздравяване, как изглежда болестта?“, завършва своята позиция Деница Сачева, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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