Сачева: Демерджиев работи като инфлуенсър, хаос и манипулации

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През последните 5 години служебни кабинети, доминирани от президента на практика са управлявали най-много, така че темата с наследството малко се изтърка. Нямат визия за управлението. Не сме видели програма за управление все още. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в НС Деница Сачева в предаването „Още от деня“ по БНТ.

В управлението, какъвто и бюджет да се наследява, трябва да се каже как ще продължим напред. Скоро ще видим визията на кабинета в Бюджет 2027 г., подчерта тя

Тя разкритикува проектобюджета за 20206 г. „Почти 3 млрд. са заложени без да е описано за какво точно ще се харчи. Увеличават се осигурителните доходи, но се замразяват помощите за безработица. Тоест, орязваш права, без да дадеш други такива. Няма достатъчно предвидени разходи за развитие. Как си представяте яростна борба с олигархията, но в същото време орязвате администрацията. Това са противоречиви заявки“, изтъкна Сачева.

Във връзка с орязването на държавната администрация, бившият социален министър заяви: „Незаетите бройки служат за това да се изпълнява Закона за държавния служител, защото трябва да се закрият министерствата. Ако махнеш и допълнителното материално стимулиране, да видим колко хора ще отидат да работят. Невъзможно е да се говори така на едро. Трябва да действат по-разумно“.

По думите ѝ демографската статистика е стряскаща. „Разходите за социални услуги растат главоломно всяка година. 355% са нараснали разходите за хората с увреждания през последните 5-6 години. С темповете, с които вървим, бъдещите поколения няма да могат да си позволят да издържат, тези които не работят“, предупреди Сачева.

Според нея пенсиите, които не са свързани с принос към пенсионната система, трябва да се отделят от НОИ.

„Да, има проблеми, които са наследени, но в периода, в който сме управлявали, има и много свършено. Вместо да продължаваме с хвърлянето на обвинения, нека който иска да се изяви, да го направи. Има проблеми, които не могат повече да бъдат отлагани. Нека се състезаваме с идеи, не да търсим вина!“, призова зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в НС.

„Който иска да се занимава с политика, да го направи, който иска да хвърля обвинения, да се изявява на други поприща!“, добави тя.

По отношение на полетите на на Десислава Атанасова, Сачева заяви: „Г-н Демерджиев не извади достатъчно убедителна информация, а хвърчащи листа. Г-жа Атанасова показа документи, че това не е така. Защо министрите на вътрешните работи в последно време искат да са повече инфлуенсъри, не мога да кажа. Създаде се само хаос и манипулации. Лично аз открих досега 11 противоречия в думите на министър Демерджиев. Той продължава една сюжетна линия да се използва позицията за пиар“.

Външната политика вече е вътрешна за всички граждани, защото всичко зависи от нея – икономика, цени и т.н. От последните два дни имаме изключително противоречива информация по повод войната в Украйна и това не е добре, каза още тя.

Редактор "Екип на Петел",

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