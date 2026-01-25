Сачева: Девет години Румен Радев прави предизборна кампания в президентството

Кадър БНТ

„Девет години Румен Радев прави предизборна кампания в президентството. Многократно сме го призовавали да излезе и да направи своя политически проект. Имаше пет служебни правителства, три години управляваше България почти еднолично. За да видим какво се крие зад тези гръмки фрази, трябва да видим малко повече конкретика.“

Това заяви пред БНТ Деница Сачева, зам.-предедател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

„Ако Gen Z докара бумърите на Радев на власт, не съм сигурна, че ще постигнем съществена промяна и не съм сигурна, че хората ще постигнат това, за което мечтаят. Тази кампания трябва да бъде максимално информативна – всеки може да продава мечти, въпросът е какво реално може да се случи“, коментира тя.

Тя не смята, че някой може да получи абсолютно мнозинство на изборите, затова трябва да се научат хората да работят в коалиции.

За спорната тема за посещението на Росен Желязков в Давос и решението на кабинета в оставка България да влезе в Съвета за мир на Доналд Тръмп, Сачева подчерта: „Не виждам какво по-естествено то това България да подкрепи една инициатива за мир, да бъде на масата за преговори. Показали сме от ГЕРБ, че по отношение външната политика имаме много добри дипломати. Погрешно се счита, че тази инициатива е насочена срещу Европа – точно обратното е.”

„Да се спекулира в момента и да се говорят такива нелепи неща по отношение причините защо България е там, показва тежко неразбиране за това какво се случва”, категорична е още тя.

Относно казуса с Изборния кодекс тя обърна внимание, че е по-вероятно да остане сегашния начин на гласуване за идващите предсрочни избори.

