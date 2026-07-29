Сачева: Едва ли българите очакват да плащат по-високи осигуровки, без да е променен таванът за пенсиите

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Едва ли българските граждани чакат с нетърпение 1 август, за да започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки, заяви на брифинг в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Коментарът от ПГ на ГЕРБ дойде след като по-рано днес президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето на план-сметката за 2026 г., включително с мотива, че много хора очакват влизането на бюджета в сила с нетърпение, пише novini.bg.

„Едва ли очакват да започнат да плащат по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход, без да е променен таванът за пенсиите. Едва ли очакват да плащат осигуровки върху минималните осигурителни доходи, без да е променено обезщетението за безработица“, допълни тя.

По думите ѝ и общините също едва ли с нетърпение очакват "личната воля и субективната преценка на министър Шишков за това кога, къде и какви проекти да бъдат включени за изплащане".

„Нетърпението, с което българските граждани очакват този бюджет, вероятно ще стане ясно съвсем скоро – още в края на август, когато получат своите фишове, и още през септември“, каза Сачева.

Тя посочи, че хората, които работят на непълно работно време – близо 240 000 души, чието обезщетение ще бъде намалено, също едва ли чакат с нетърпение този бюджет.

Според Сачева с този бюджет „Прогресивна България“ е показала, че не знае какво прави и не е готова за никакви решителни реформи. „Днес сме 29 юли, а бюджетът за 2027 г. трябва да бъде представен в най-общите си параметри до края на октомври. Ако имаше воля за промени, тя щеше да бъде демонстрирана още сега“, заяви депутатът.

„Надяваме се, че след като политическите критики не бяха чути, общественото недоволство поне няма как да остане незабелязано“, допълни Сачева.

На свой ред депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова припомни, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС е подготвила искане до Конституционния съд за обявяване на Закона за държавния бюджет за 2026 г. за противоконституционен.

По думите ѝ искането е мотивирано с няколко основни аргумента. На първо място Петкова посочи, че с бюджета е нарушен принципът на правовата държава.

„Това е така, защото Законът за държавния бюджет за 2026 г. беше приет с дефицит от 5,7% от БВП на страната. В същото време действащият Закон за публичните финанси, който е устройствен закон по отношение на бюджетната рамка, ясно указва, че бюджетният дефицит не може да надвишава 3% от БВП“, заяви тя.

Петкова допълни, че според ГЕРБ-СДС със Закона за държавния бюджет за 2026 г. управляващото мнозинство е нарушило и чл. 5, ал. 4 от Конституцията, тъй като приетият бюджет с дефицит от 5,7% на практика нарушава Договора за функционирането на Европейския съюз.

„Водим разговори с други парламентарни групи. Разчитаме на подкрепата на колегите, така че конституционната жалба да бъде подадена максимално бързо“, каза Теменужка Петкова.

Редактор "Екип на Петел",

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