Сачева: ГЕРБ-СДС няма да подкрепи мерките на правителството

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените мерки от правителството поради ред причини. Започвам с пенсионерите, ние знаете, че в миналия мандат поискахме цялостна пътна карта за това как ще се развива пенсионната система в рамките на следващите години и продължаваме да настояваме пътната карта да бъде изготвена и съответно внесена в Народното събрание. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, предаде БГНЕС.

Не може да се започне с мерки, които са свързани с бюджета именно от най-уязвимите, виждате, че следва се една такава интересна тенденция, на 24 май се обявиха орязване на разходи в културата, на 1 юни стана дума за майчинството, а днес вече сме свидетели за това как пък от 1 юли няма да има ковид добавки. Нека да кажем ясно, че това да не се осъвременяват ковид добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са шест плащания по „Боташ“, ако мислите, че по този начин решаваме бюджетни проблеми, аз съм сигурна, че нито един български гражданин няма да повярва на тази теза. Така че що се отнася до ковид добавките трябва цялостно решение и в никакъв случай това не решава нито един бюджетен проблем, заяви Сачева.

По отношение на партийните субсидии тук също говорим за бюджетни трохи, но важно е да кажем, че това е политически чук за демокрацията. Защото отново спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро малко отгоре, още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите. Защото е ясно какво се случва с партийните субсидии.

Всъщност ние много отдавна имаме тази теза, че групата на господин Радев всъщност се бори с парламентарната демокрация, а не я утвърждава и това е още една стъпка именно в тази посока. Защото се взима кислорода на опозицията докато очевидно управляващите имат намерението да дишат основно през държавния апарат, каза Сачева и повтори, че ще гласуват против тези мерки.

Депутатът Теменужка Петкова каза, че от ГЕРБ-СДС няма да подкрепят и мярката, свързана с вземането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Причините за това са няколко. На първо място считаме, че така направеното предложение за поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона противоречи на Закона за публичните финанси, тъй като за всички е известно, когато няма приет годишен закон за бюджета, то не може да се поема нов дълг, добави Петкова.

