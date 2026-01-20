Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев, г-н Радев да се бори с реалността

Кадър БНТ

Докато в летенето е важен пилотът, в политиката е екипът. Това каза пред журналисти Деница Сачева от ГЕРБ, която коментира оставката на президента Румен Радев.

ГЕРБ няма да се бори с господин Радев и с неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността, посочи още тя, цитира Дарик.

"Вчерашното изявление на господин Радев не съдържаше конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната негова платформа, с която той би се явил, така че е трудно да направим съдържателен коментар. Искам само да ви припомня, че тогава, когато бяха консултациите, аз се явих при него и казах, че имам чувството, че влизам в най-голямата политическа централа в страната. Виждате, че само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии имаме заявка за нов политически субект и очакваме да видим какво ще бъде предложено, защото времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, по отношение на екип и всички неща, които са свързани с реалната политика и с реалното управление, защото там се доказват кой може и кой не може всъщност да работи за България", заяви Сачева.

