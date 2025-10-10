Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Партия ГЕРБ е ощетена през последните години, но въпреки това постига резултати, които са в полза на народа. Това обяви зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева.

ГЕРБ търпи щети от това, че влезе в сглобката. ГЕРБ търпи щети от това, че управлява заедно с БСП, с която имаме сериозни идеологически различия. Какво обаче се случва? Ние сме приети в Шенген, приемат ни в еврозоната, падна постмониторинга на България в парламентарната асамблея, каза Сачева.

Тоест, ние имаме конкретни резултати. А много лесно би било за нас да седим някъде на пиедестала и да казваме: Ама, те всички са виновни, защото ние нямаме абсолютно мнозинство. Нека да е ясно на всички, и на местнана власт, и на хората, които са се запътили за националната политика. Абсолютно мнозинство вече все по-трудно ще има и трябва да се работи в диалог, допълни в „Преди обед“ Деница Сачева.

Тя отхвърли също възможността държавата да купи "ЛУКойл", както предложи Делян Пеевски. Според Сачева такъв вариант не е обсъждан.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!