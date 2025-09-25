Сачева: Има едно законодателство, което е "клан-клан-недоклан"

Булфото

Трябва да направим така, че да има повече социални услуги, които да подпомагат работещите родители, защото съвременните модели и начини на живот, придвижването в големите градове разкъсва традиционната връзка с баба и дядо и все повече родители оказват натиск върху социалната система да се търсят механизми за подкрепа на работещите родители, за да могат те да съчетават работата с отглеждането на децата. Това коментира председателят на социалната комисия Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) на кръгла маса в Народното събрание, посветена на насилието между деца, цитирана от БТА. Дискусията е органиирана от Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество и на нея присъстват над 120 представители на държавни институции, неправителствени и обществени организации,

Сачева увери, че социалната комисия ще съдейства за решаването на законодателни проблеми, свързани с темата.

Темата за насилието между деца е стара, просто се променят различните параметри, начините, по които реагираме, посочи председателят на социалната комисия. По думите на Сачева живеем в свят, в който да си пръв е по-важно, отколкото да си прав, в който сме все по-малко граждани, отколкото потребители.

Законодателната тема е свързана с противодействието и превенцията на противообществените прояви на малолетни деца, защото там има едно законодателство, което е “клан-клан-недоклан“, и в момента имаме три специални училища, продължи изказването си депутатът. В тези институции имаме около 120 деца, чиито биографии са самостоятелен филм на ужасите, и дължим да решим по-скоро проблема с нормативната база, с грижата за деца с противообществени прояви, стигнали до тях заради изключително сериозни тежки социални и семейни проблеми, подчерта Деница Сачева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!