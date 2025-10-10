Сачева: Има вакханалия в свободата на словото в България

Кадър БТВ

Това няма да е крайният вариант на законопроекта на ИТН, който предвижда затвор от 1 до 6 г. за разпространяване на лична информация в медиите, включително в социалните мрежи, без съгласието на конкретния човек. Текстовете ще бъдат преработени. Това заяви пред БТВ Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, цитира Новини.бг.

"ГЕРБ никога не е позволил журналистиката да бъде престъпление, няма да позволи и сега. Разбирам вълната от недоволство, подкрепям вълната от недоволство - смятам, че тези текстове трябва да бъдат преработени и те ще бъдат преработени."

"Но тази вакханалия трябва да спре", коментира Сачева и повтори, че в момента има вакханалия в свободата на словото в България.

