Сачева: Крайно време е Йотова да свика КСНС

Крайно време е президентът Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), на който да бъдат поканени и парламентарните групи. Това заяви пред журналисти в парламента заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, предаде БГНЕС.

Сачева съобщи, че от ГЕРБ са изключително обезпокоени от начина, по който служебното правителство се държи „с това непрекъснато демонстриране на неглижиране на Народното събрание и отказът да се участва в изслушвания и в парламентарен контрол. „Ситуацията в Близкия изток е такава, че изисква сътрудничество между отделните институции. До този момент с всичко, което демонстрира служебното правителство не ни дава възможност да се чувстваме спокойни, ако всички решения се взимат еднолично от г-н Гюров“, каза Сачева и призова президентът Илияна Йотова като човека, който назначи това правителство, да вземе отношение.

По думите на зам.-председателя на ПГ на ГЕРБ-СДС е важно Йотова да свика КСНС, защото тя демонстрира желание да се работи в диалог между отделните институции, демонстрира уважение към парламентарната демокрация, но този призив не се следва от нито един от участниците в този междуинституционален диалог в момента. „Ние категорично не вярваме на служебното правителство, защото до този момент то демонстрира, че е служебно правителство за служебно ползване от ПП-ДБ и от г-н Радев“, подчерта Сачева и посочи, че имаше сериозен фалстарт с организацията на честни избори с номинацията на Стоил Цицелков.

Тя отбеляза и смяната на всички областни управители, както и последвалата рокада на директорите на областните дирекции на МВР. „Само че там всички назначения, виждате, че са на г-н Пламен Узунов и на г-н Копринков. Дори за нас буди изключително учудване фактът, че и шефът на СОБТ е сменен, така че ние за първи път чуваме, че баретите имат отношение за честните избори в България. Не сме очаквали, че Специалният отдел за борба с тероризма също отговаря за честните избори в България“, добави Сачева, според която са се натрупали доста въпроси към служебното правителство, на които те трябва да отговорят ясно и категорично. Тя уточни, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е единственият, към чиито действия ПГ на ГЕРБ-СДС единствено изразява подкрепа, но това не променя нещата по отношение на правителството, което има премиер, който действа еднолично.

На въпроса подадена ли е ръка от страна на ГЕРБ към Румен Радев, който присъства на честванията в Стара Загора по случай националния празник на България 3 март, Сачева отговори, че празникът е за всички. „Румен Радев е отишъл в Стара Загора на празника, а не Живко Тодоров при Румен Радев“, коментира тя, но не стана ясно дали кметът на Стара Загора Живко Тодоров го е поканил.

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС обяви, че старозагорският кмет Живко Коцев ще бъде вероятният водач на листата в многомандатен избирателен район Стара Загора и е ясно къде се намира той.

Попитана няма ли вече Живко Тодоров да е кмет, Сачева каза: „Нека да не предпоставяме кой какъв ще бъде преди изборите.“

