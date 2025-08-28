Сачева: Разширяването на ЕС е стратегическа инвестиция в общата ни сигурност

Снимка: Булфото

Разширяването на ЕС е стратегическа инвестиция в общата ни сигурност. То означава разширяване на зоната на мир.

Това написа на личната си страница във Фейсбук зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, която взе участие в в Интерпарламентарната конференция по външна политика и политика за сигурност и отбрана в Копенхаген

"Като държава-членка от Югоизточна Европа и Черноморския регион, България последователно подкрепя европейското бъдеще на страните от Западните Балкани и Източното съседство. Това казах във втория ден от участието си в Интерпарламентарната конференция по външна политика и политика за сигурност и отбрана в Копенхаген.

Трябва ясно да дефинираме общите си европейски интереси в сферите на сигурността и конкурентоспособността и да ги обясняваме на колкото се може повече хора в ЕС и страните, които искат да станат част от него. В основата на присъединителния процес трябва да стоят принципът за собствени заслуги, изпълнението на критериите за членство и разбирането, че срещу това членство трябва да бъдат поети и изпълнени определени ангажименти. Само така разширяването на Съюза може да има трайни отражения върху геополитическата ориентация и цивилизационна принадлежност на страните кандидати".

