Сачева: Ще предложа родители да работят онлайн през лятната ваканция

Булфото

Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева ще внесе промени в Кодекса на труда, които да позволят на родителите на ученици от 8 до 12 години да работят онлайн по време на дългата лятна ваканция.

Промените се очаква да бъдат внесени в първите дни на септември.

Това стана ясно от публикация на Деница Сачева в социалните мрежи, предаде бТВ.

Промените трябва да са в Кодекса на труда и да дадат право и на по-гъвкаво работно време или работа от разстояние. Сега такава възможност има само за родители на деца до 8-годишна възраст.

"И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", мотивира инициативата си Сачева.

Най-достъпните целодневни частни летни занимални в София започват от с цени от 350 - 370 лева за месец. Като в тази сума не е включен обяд и допълнителни занимания.

Държавните занимални в училищата приключват работа с края на втория срок за големите ученици - а именно 30 юни.

