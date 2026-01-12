Сачева: Уважавам всички, които критикуват ГЕРБ

Редактор: Недко Петров

Ние сме с ясното уважение и смирени към гражданския глас, към хората, които изразиха своето разочарование, недоволство и желание за по-добър живот в България. Но също така трябва да бъдем абсолютно безкомпромисни, ако на площада е имало и криминални интереси. При няколко десетки хиляди протестиращи има всякакви хора с всякакви интереси.

Това заяви Деница Сачева от ГЕРБ.

С абсолютно уважение съм към всички, които критикуват ГЕРБ и които имат реална критика към начина, по който ние сме управлявали, и градивна критика. Но към тези, които по някакъв начин са искали да спрат България от нейния европейски път за развитие, не можем да имаме толерантност. Не можем и да се съгласим, че това е била гражданска изява на тяхната гледна точка, продължи.

Сачева бе лаконична, че няма зависимости между Бойко Борисов и Делян Пеевски, и това е било много ясно и многократно казано.

Разбирам, че е много по-лесно да се обяснява света през подобен тип зависимости, но във всеки един момент, в който едни хора си взаимодействат, те зависят един от друг. Точно толкова, колкото ГЕРБ зависи от гласовете на „ДПС – Ново начало“, точно толкова и „ДПС – Ново начало“ и политиките, които те са искали да изпълнят, зависят от нашите гласове, коментира в „Още от деня“ бившият социален министър.

