Сачева и Кирова като жътварки

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Росица Кирова – председател на Комисията по туризъм на Народното събрание, Деница Сачева, народен представител от област Добрич и Симеон Симеонов, кмет на община Тервел, откриха Фестивала на Бялата жътва – За земята, добруджанеца и хляба в град Тервел.

"Имаше нещо красиво за

" ... цъфналата ръж ...",

но истината е, че този ечемик с натежалите си класове не отстъпва на нито една гледка от рекламна брошура за българската природа.

А всичко в главата ми напоследък е туризъм. И как да превърнем тази красота в още нещо, полезно за хората от общността, но и двигател на икономиката ни.

Нещо като философският камък, !", писа Кирова, снимайки се заедно със Сачева.

Фестивалът пресъздава обичаи, свързани с жътвата и съхранява паметта за ценностите, които поколения наред са изграждали облика на региона.

"Подобни фестивали, реализирани с активната подкрепа и партньорство на местните власти, имат съществен принос за утвърждаването на регионите като привлекателни туристически и културни дестинации. Те подпомагат съхраняването и предаването на българските традиции и обичаи, насърчават местната икономика, популяризират местните производители и занаяти и създават нови възможности за развитие на културния туризъм." заяви Росица Кирова.

Фестивалът на Бялата жътва – За земята, добруджанеца и хляба се утвърди като една от емблематичните културни прояви на Добруджа. Началото му е поставено през 2021 г., а през годините събитието се превърна в мащабен празник на българските традиции, фолклора и земеделския труд. Фестивалът събира хиляди гости от страната и чужбина, десетки танцови и певчески състави, занаятчии и местни производители. Всяко издание пресъздава автентични добруджански обичаи. През годините програмата се обогатява с фолклорни спектакли, изложби, алеи на занаятите и съвременни мултимедийни атракции, превръщайки фестивала в значим туристически и културен форум за региона.

Редактор "Екип на Петел",

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