Сачева от ГЕРБ-СДС дойде на "Дондуков"2 за консултации за съставяне на нов кабинет

Депутатът Деница Сачевапристигна като единствен представител на ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев.

Дотук се стигна след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това прераснаха в антиправителствени демонстрации, обхванали десетки градове в България и чужбина, предаде Нова.

Правителството ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на МС. Оставката идва след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията - пет от тях отхвърлени с мнозинство от депутатите, а шестият - неуспешен поради липса на кворум в пленарната зала, гласуван малко след обявената оставка. От ГЕРБ-СДС стояха зад правителството, в коалиция с "БСП-Обединена левица" и ИТН и с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

