Сачева за намалените изборни секции: Не ограничават права на български граждани, а се ограничава злоупотребата с права

Нежното острие на ГЕРБ направи взривяващ коментар по актуални за страната теми.

Все още няма яснота дали български премиер ще присъства на първото заседание на новосформирания от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир.

Това заяви пред БНР Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, като обясни, че очакванията са, че до датата, когато трябва да се проведе то - 19 февруари, България вече ще има служебно правителство и тогава то ще трябва да вземе решение дали да присъства премиерът му на това заседание и въобще какви да бъдат отношенията ни със САЩ.

Присъединяването на България към инициативата на Тръмп стана с подписа на премиера в оставка Росен Желязков. Сачева обясни мотивите за решението с възможността, която то дава да пряка комуникация със Съединените щати и потвърди, че ГЕРБ-СДС няма да внесат в този парламент предложението за ратификация на споразумението за участие в Съвета за мир:

"Това правителство в оставка си отива. Факт е, че в тази конфигурация на Народното събрание ратификацията не би могла да мине. Единствено "ДПС-Ново начало" заявиха желание да подкрепят такава ратификация. Това само би наляло вода в мелницата на Ивайло Мирчев, която отдавна мели напразно, който във всичко привижда или Пеевски, или "Магнитски".

Тя коментира отменения парламентарен контрол в петък, 6 февруари, като обясни, че той може да бъде преместен следващата седмица, а и може да бъде в писмен вид, така че ако депутатите искат, могат да зададат писмено въпросите си към премиера в оставка Росен Желязков:

"Причината да поискаме да няма пленарно заседание беше, че за колегите от ПП-ДБ държавата е сцена - всички депутати са с вдигнати телефони и непрекъснато записват, непрекъснато са в ТикТок. Много е удобно да си в опозиция и само да критикуваш, да говориш общи приказки и същевременно да получаваш висока заплата".

Според Деница Сачева на Румен Радев му предстои твърдо кацане в реалността:

"В Реалността трябва да работим заедно по определени теми и въпроси в един много по-широк формат. За да бъде избран нов ВСС, е необходим широк политически консенсус от 160 депутати. И тук всякакви червени линии са вредни за държавата".

Тя изтъкна, че все още не е ясно какви политики предлага партийният проект на бившия президент, за да може ГЕРБ да даде отговор дали биха преговаряли за съвместно управление.

"Г-н Радев 9 години се готвеше за този скок и изведнъж се появи в "Панорама", без да ни каже нищо. ... Много е трудно в такава аморфна ситуация ние да даваме коментар с кого, как и какво".

ГЕРБ иска да капитализира членството на България в еврозоната, заяви Деница Сачева и добави:

"Искаме да видим повече мерки и действие по отношение на модернизация на икономиката. Пазарът на труда да догони модерните тенденции, което е свързано с ново законодателство. Теми като изкуствен интелект. Всичко това искаме да поставим на масата и искаме това да са наши основни теми".

С намаления брой изборни секции в стани извън ЕС не се ограничават права на български граждани, а се ограничава злоупотребата с права, категорична беше Сачева и подчерта, че ГЕРБ е подкрепила това предложение, защото то е било предложение от "Възраждане":

"Беше поискана подкрепа от наша страна и ние казахме, че ще подкрепим. Това е ангажиментът. Не знам защо ангажимент винаги трябва да значи сделка? ... По-малко секции дава възможност за по-добър контрол. В много от секциите е логистично трудно да се организират застъпници и наблюдатели. Винаги това е изключително трудно в чужбина и почти никога не се случва".

