Съд отмени огромна глоба по гражданско дело срещу президента Тръмп за измама

Апелативният съд отмени огромната глоба за измама, която президентът на САЩ Доналд Тръмп бе осъден на първа инстанция да плати по дело, заведено от щата Ню Йорк, в което той е обвинен в преувеличаване на богатството си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Решението дойде седем месеца след като републиканецът се завърна в Белия дом. Екип от петима съдии в Апелативния отдел на Ню Йорк заяви, че присъдата, която щеше да струва на Тръмп повече от 515 милиона долара и да разтърси неговата империя в областта на недвижимите имоти, е "прекомерна".

Решението на петчленния състав на апелативния съд в Манхатън представлява поражение за главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс, чиято служба заведе гражданско дело за измама срещу Тръмп през 2022 г., посочва Ройтерс. Съдиите от апелативния съд изразиха скептицизъм по отношение на делото по време на устните пледоарии през септември миналата година, припомня агенцията.

След като установи, че Тръмп е извършил измама, като е фалшифицирал финансовите отчети, предоставени на кредитори и застрахователи, съдия Артър Енгорън му наложи миналата година глоба в размер на 355 милиона долара. С лихвите сумата надхвърли 515 млн. долара, припомня АП.

