Съд в Турция удължи ареста на кмета на Истанбул

Съд в Турция удължи с решение днес ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе отстранен от поста миналата година заради обвинения в корупция.

Имамоглу е задържан от март 2025 г., когато бе арестуван заедно с още 105 души. Той е смятан за най-сериозния политически съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган и бе по-рано номиниран за кандидат за президент на основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия.

Кметът на Истанбул беше арестуван на 19 март м.г. по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам, предаде БТА.

През ноември Главната прокуратура в Истанбул внесе обвинителен акт от близо 4000 страници, с който иска присъда между 828 и 2352 години затвор за Имамоглу по обвинения в създаване и ръководене на организирана престъпна група. Наред с Имамоглу в обвинителния акт са посочени още над 400 заподозрени в участие в организацията и извършване на измами за над 160 милиарда турски лири (3,267 млрд. евро).

Първото заседание по делото срещу Имамоглу за ръководене на организирана престъпна група е насрочено за 9 март 2026 г.

