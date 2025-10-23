Съд във Варна наложи по-тежко наказание за мъж, пребил и наръгал смъртоносно жена си пред очите на децата им

Пекселс

Варненският апелативен съд наложи по-тежко наказание на подсъдим за убийството на съпругата си по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост. Ю.С. ще бъде лишен от свобода за 20 години, вместо присъдените му от Окръжен съд – Варна 18 години, съобщиха от ВАС.

Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 6 февруари 2023 г. в с. Бозвелийско умишлено умъртвил 27-годишната М.С.

Първоинстанционната присъда бе обжалвана от защитата и частните обвинители. В съдебно заседание прокурорът се солидаризира с позицията на частното обвинение, с оглед изключително високата степен на обществена опасност на подсъдимия – той е упражнявал домашно насилие върху жертвата неведнъж и е предприел действия по осуетяване на разследването.

Подсъдимият и съпругата му имали три деца. Доходите осигурявал той, като работел в чужбина. Ю.С. проявявал ревност към жена си и понякога упражнявал насилие спрямо нея. През февруари решил да се върне тайно в България, за да провери дали съмненията му за нейна изневяра имат основания.

Още преди да замине, употребил алкохол и кокаин. Продължил да пие и връщайки се в родината. Прибрал се в дома си и веднага започнал скандал с жена си. Нанесъл й побой по главата, цялото тяло и крайниците, след което неколкократно я пробол с нож. Физическото насилие продължило около два часа, в присъствието на трите деца.

В анализа си Апелативният съд констатира, че ревностният мотив е усилил желанието на подсъдимия да причини физическо страдание и унижение на съпругата си. Поведението на дееца е било многопланово и целенасочено, а не краткосрочно и хаотично. Този извод се подкрепя от комплексната съдебно-психиатрична и психологическа експертиза и от разпитите на свидетели.

Съчетанието на кокаин с алкохол увеличава агресията и импулсивността. Подсъдимият сам се е поставил в състояние на такова повлияване, с което преднамерено е подсилил мнителността си.

И за въззивния съд няма съмнение, че убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин, предвид продължителното й изтезаване, което включва 12 счупени ребра. Пострадалата е изживяла извънредни болки и страдания.

Относно признака „особена жестокост“, съдът обобщава, че подсъдимият е направил много повече от необходимото за достигане до смъртта на жертвата. Използвал е различни средства, проявил е прекомерна сила, брутално малтретирайки я пред очите на децата.

Втората инстанция отчита тежките емоционални и житейски последици за трите деца – останали без майка и с предстояща продължителна изолация на баща си. Употребата на наркотични вещества от дееца и агресивността му при консумация на алкохол създават риск за сигурността на околните.

При направените изводи за висока обществена опасност на деянието и на извършителя,

Апелативният съд намери, че определеното от първата инстанция наказание е занижено и трябва да се увеличи с две години - до 20 години лишаване от свобода.

Решението подлежи на касационна проверка от ВКС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!