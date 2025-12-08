Съд във Варна намали от 4 на 2 години и 8 месеца затвор за жена, разпространявала три вида наркотици

Пекселс

Варненският апелативен съд наложи ефективно наказание в размер на 2 години и 8 месеца на жена, подсъдима за това, че на 4 септември 2024 г. държала с цел разпространение фентанил, метамфетамин и марихуана. Горната инстанция измени присъда на Окръжния съд във Варна като намали присъдените 4 години, съобщиха от пресслужбата на ВАС.

Производството е протекло при съкратено съдебно следствие след като Е.А. е признала фактите в обвинителния акт. 50-годишната жена обжалва присъдата пред горната инстанция с искане за намаляване на наказанието. Е.А. заяви пред съда, че задържането й е спомогнало за преустановяване на употребата на наркотични вещества.

От фактите по делото е видно, че жената е употребявала наркотици в продължение на 25 години. За да си осигури средства за тях, започнала да разпространява. Осъдена била за шофиране след употреба на забранени вещества. Въпреки това, продължила да се снабдява и разпространява, при това в изпитателния срок на условното осъждане.

През 2023-24 г. често наемала квартири или хотелски стаи, в които съхранявала предназначените за продажба субстанции.

Свидетели твърдят, че са купували от нея хероин, фентанил, метамфетамин и марихуана. Тъй като имало дефицит на хероин, зависими купували от нея фентанил.

През лятото на 2024 г. в МВР постъпила информация, че Е.А. е наела хотелска стая, където съхранява наркотични вещества с цел разпространение. При претърсването били иззети субстанции в полиетиленови пликчета и електронна везна. Физико-химическа експертиза установила 10.86 гр. фентанил, 0.88 гр. метамфетамин и 0.49 гр. марихуана, на обща стойност над 1 415 лв.

Въззивният съд сподели извода на първата инстанция, че подсъдимата е извършила престъплението, за което е предадена на съд. Втората инстанция обаче прие отмереното от Окръжния съд наказание „лишаване от свобода” за несправедливо и непропорционално на преследваните от закона цели. Наказателният кодекс е предвидил граници между 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба от 5 хиляди до 20 хиляди лв. за разглежданото престъпление.

Окръжният съд не е отчел нито едно смекчаващо отговорността обстоятелство. А

такива са грижата за детето, съдействието на органите на МВР, демонстрираното критично отношение към постъпката. Апелативният съд не се съгласи със становището за "сравнително висока степен на обществена опасност" на подсъдимата. Към момента на деянието тя е била наркозависима от дълги години. Провеждала е заместваща терапия с метадон.

От заключението на назначената в хода на настоящото производство съдебно-психиатричната експертиза е видна дългогодишна употреба на психоактивни вещества. След ареста и настаняването ѝ в затвор, в защитената среда жената е преустановила вредната употреба и е формирала готовност за осъзната промяна на начина на живот и ценностите си. Затова въззивната инстанция прие, че поправителният процес е започнал успешно и подсъдимата разполага с нужния интелектуален, социален и емоционален ресурс, да го доведе до успешен завършек и при по-кратък срок на пребиваване в

пенитенциарно заведение.

Справедливо в този случай е наказание в размер на 2 години и 8 месеца лишаване от свобода. Постановената от първата инстанция глоба от 5 хиляди лв. бе потвърдена.

Решението на Апелативен съд – Варна може да се обжалва пред ВКС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!