Съд във Варна остави под домашен арест обвинен в убийството на свой съсед в Генерал Тошево

Въззивната инстанция взе мярка за неотклонение „домашен арест“ по отношение на мъж, обвинен в убийство в Генерал Тошево. И. И. е бил задържан под стража от Окръжния съд в Добрич, но обжалва определението пред настоящата инстанция.

Обвиняемият и жертвата – 67-годишният Д. И., били съседи. Помежду им имало стара вражда. На 20 декември миналата година по-възрастният мъж обиждал и ругаел обвиняемия, заканил му се с убийство. Д.И. нанесъл удари с тръба на И.И., който отвърнал със същото. След смъртта на пострадалия, 46-годишният мъж бил привлечен към наказателна отговорност за това, че умишлено е умъртвил своя съсед.

Защитата настоя, че обвиняемият е действал при условията на неизбежна отбрана, тъй като е бил нападнат вербално и физически. Представителят на Апелативната прокуратура смята, че мярката трябва да остане задържане под стража, защото тежкото обвинение предполага опасност от укриване и извършване на престъпление.

Съставът на Апелативния съд е солидарен със становището на Окръжния съд в Добрич, че от материалите по делото може да се направи обосновано предположение обвиняемият да е извършил едно от най-тежките деяния по смисъла на наказателния закон – убийство на друго лице. Първата инстанция е приела, че наличието на реална опасност обвиняемият да извърши престъпление или да се укрие при по-лека мярка, се обуславя единствено от предвиденото наказание „лишаване от свобода“ с минимум от 10 години.

Въззивната инстанция обаче изрично отбеляза, че наблюдаващият прокурор, направил искането за вземане на мярката за неотклонение и участвал в заседанието пред Окръжния съд, сам е посочил факти, от които може да се стигне до извод, че деянието не представлява престъпление по общия текст за убийство в Наказателния кодекс, а след цялостно провеждане на разследването и събиране на достатъчно доказателства за влошените отношения между семействата на пострадалия и обвиняемия, и подаваните от двете страни жалби, би се стигнало до по-лека правна квалификация. Тя от своя страна е от значение в настоящото производство за определяне на адекватна мярка за процесуална принуда.

Съдебният състав отчете и получените от обвиняемия телесни увреждания, както и данните за влошено здравословно състояние на майка му, за която той се грижи. Обществената опасност на дееца не обуславя цялостното му изолиране от обществото чрез настаняването му в ареста, счита горестоящият съд. Целите на мерките за неотклонение биха могли да се постигнат чрез изолация, но в условията на домашен арест. Тази мярка е достатъчно тежка и ще гарантира своевременното приключване на разследването. Тя е адекватна на извършеното деяние, както и на необходимостта на семейството от грижите на И.И. в дома му.

Определението, с което Варненският апелативен съд отмени съдебния акт на Добричкия окръжен съд и определи домашен арест спрямо И.И., е окончателно, съобщиха от пресслужбата на съда.

